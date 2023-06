Intervista a Cavallo: “Genoa, tieni Gudmundsson e prendi Miretti”

“È normale perché c’è entusiasmo dopo la promozione, ma non bisogna mettere troppe pressioni a Gilardino, che ha fatto un lavoro straordinario. Spesso si parla di ex calciatori di grande nomea che partono subito dai club maggiori. Lui ha cominciato dalle serie inferiori e ha ottenuto la categoria massima. Le possibilità di salvare il Genoa ci sono, ma si vada con i piedi di piombo, responsabilmente”.

Nelle ultime ore i rossoblù pressano forte per Miretti…

“Mi piace. Tra i giovani della Juventus è quello che mi ha colpito di più per personalità. Poi ci sta che qualche partita la sbagli: fa parte del percorso. Genova potrebbe essere una tappa intermedia decisiva per la sua carriera. Potrebbe evolversi definitivamente da play”.

Il Sassuolo insiste invece per Gudmundsson…

Tra i giovani che si sono distinti in questa stagione figura Dragusin. Se la Juve lo richiamasse all’insegna di un nuovo progetto giovane?

“Non credo che torni alla Juve in questa stagione. Ormai è un titolare fisso e ha dimostrato di essere un punto fermo per il Genoa. Magari un giorno tornerà alla Juve, ma non adesso”.