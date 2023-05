Intervista a Dossena: “Stankovic è stato travolto e imparerà da errori. Salvo Quagliarella”

“Persona certamente genuina, ma secondo me non pronto per gestire una situazione del genere. Anche lui si è fatto troppo coinvolgere emotivamente e, alla fine, ne è stato travolto. Imparerà dagli errori nelle esperienze successive”.

Qualche calciatore che l’ha colpita maggiormente per rendimento?

“Sono rimasto deluso da Sabiri: era partito bene, poi si è smarrito. Ma, in generale, tutto l’organico della Samp mi ha deluso: è vero, non era il più forte per competere per la salvezza, ma qualcosa in più si poteva fare. Mi sento di salvare Quagliarella…”.

Che ha recentemente dichiarato che si augura di continuare a segnare, anche in Serie B…

“Quagliarella esprime l’anima di una generazione calcistica che ormai non esiste più. Credo che tutti i giovani della Samp che hanno avuto modo di giocare con lui, abbiano detenuto un grande privilegio, senza essersene accorti. Ormai il senso di appartenenza, l’orgoglio e la voglia di lottare per una piazza, come quella storica della Samp, non sembrava essere più importante per nessuno di loro”.