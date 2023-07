Intervista a Frey: “Inter, Sommer bravo ma senza Onana ti indebolisci”

“A mio avviso sì. È vero che Onana e Brozovic sono andati via, però l’ossatura della scorsa stagione è rimasta. Se i nerazzurri non si prendono mesi di pausa come la scorsa stagione, penso possa lottare fino alla fine per lo scudetto. Anche Frattesi è un ottimo giocatore: è il centrocampista del presente e del futuro”.