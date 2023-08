Intervista a Gregori: “Genoa, bene Retegui ma club non deve commettere quell’errore…”

In Serie B, non in A dove si hanno oggettivamente meno spazi di manovra…

“Ci sono tuttavia i presupposti per fare bene anche in Serie A. Nessuno della nuova società è sprovveduto. Guardate anche come si stanno muovendo sul mercato: scelte oculate e nessuno smantellamento. Quasi tutti i big dell’anno scorso sono rimasti, più motivati di prima”.

Che tipo di impatto prevede da parte di Retegui sulla Serie A?

“Secondo me un impatto significativo. C’è Gilardino, ex centravanti di ruolo, a allenarlo. Inoltre so che lo hanno preso, dopo averlo seguito a lungo”.

C’è però il rischio che il Genoa non dia continuità al progetto, cedendo a fine stagione i migliori?

“Secondo me non deve commettere questo errore, che le è costato la retrocessione in passato. Forse, per la prima volta, questa è l’occasione giusta in cui il Genoa può costruire una squadra solida, trattenendo i migliori, diventando una realtà consolidata nella parte sinistra della classifica in Serie A per anni. Come l’Udinese di Guidolin anni fa oppure l’Atalanta di Gasperini degli ultimi sei anni”.

Chi si contenderà lo scudetto?

“A mio avviso sarà un bel campionato aperto: Napoli, Inter e Milan sicuramente. E poi, a mio avviso, ci sarà anche una sorpresa”.