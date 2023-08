Intervista a Onofri: “Genoa ha bisogno di due rinforzi, la Samp di identità”

Del tipo?

“Del tipo che il Genoa ha ancora bisogno di almeno due innesti sul mercato. Uno in difesa, per garantire ricambio all’acciaccato Vogliacco, e uno davanti”.

C’è già Retegui, arrivato a Genova a furor di popolo…

“Un attaccante che possa essergli ausiliare. Lui è una prima punta. C’è bisogno di un calciatore abile tra le linee, che possa garantire a Guomundsson di essere più liberi e svariare su tutto il fronte offensivo, senza impedimenti. Per il resto siamo onesti: a Gilardino hanno preso Messias e Malinovski praticamente alla vigilia della partita!”.

Sono già partite alcune critiche feroci non indifferenti al tecnico del Grifone…

“La Serie B non è la Serie A. Lasciamo lavorare Gilardino in pace e vedrete che non ci deluderà. Ha ben in mente il suo piano. Bisogna supportarlo. La società deve prendergli almeno tre nuovi giocatori da qui alla fine del mercato, nei reparti che dicevamo prima”.

Sponda Samp invece? I blucerchiati si sono imposti 1-2 al cospetto della Ternana, annullando la penalizzazione iniziale…

“Posso dire la mia? Per me la Samp non ha ancora una sua identità e spina dorsale. La troverà a stagione in corso. Però, a mio avviso, non si può paragonare la squadra di Pirlo al Genoa dell’anno scorso. Sono due situazioni ben distinte. La Samp non mi dà la sensazione di poter risalire subito”.

A proposito di Pirlo: è a un crocevia decisivo della sua carriera?

“Per me sbagliò ad accettare la Juve due anni fa: era inesperto e alle prime armi, finendo per bruciarsi definitivamente. Poi però è andato in Turchia a fare la gavetta che gli sarebbe stata utile sin da subito. Adesso vediamo con la Samp: logico è che, per l’andamento della sua carriera, viene da pensare che sia approdato in blucerchiato nel momento giusto, al posto giusto”.

Chi è la favorita a vincere il tricolore in Serie A?

“Ho la percezione che il Napoli sia ancora la squadra più forte. È stato mantenuto il medesimo canovaccio tattico di Spalletti e vedo la squadra ancora motivata. Grandi meriti sono da attribuire a Garcia. Per me i partenopei sono in pole, a seguire metto Inter e Juve”.

Ha citato Spalletti. A suo avviso non è un rischio eccessivo puntare, come ai tempi di Conte, su un allenatore “da campo”, rispetto che a un selezionatore puro?

“Non la prendo larga: un conto è fare l’allenatore tutti i giorni, un altro è essere commissario tecnico. Spalletti ha una patata bollente in mano non da poco: lui sa creare gruppi forti e alchimie vincenti sul quotidiano e nel corso di una stagione sportiva, però deve attorniarsi di uno staff capace è molto lungo. Dovrà infatti seguire tante partite, in più categorie. Su questo, Mancini è stato magistrale: mandava osservatori praticamente ovunque, in ogni categoria. Staremo a vedere anche qui. Aspetteremo e giudicheremo sulla base dei risultati”.