Intervista a Onofri: “Genoa, la A è altra cosa. Via 8 giocatori blinda Gudmundsson”

In tal senso si è fatto il nome di Barrenechea, che proverrebbe in prestito dalla Juventus…

“Nonostante la difficile stagione della Juve, mi hanno colpito i vari giovani che ha lanciato Allegri. Barrenechea, in tal senso, sarebbe un ottimo sostituto di Badelj, che - come dicevamo - ha fatto bene quest’anno, ma in Serie A c’è bisogno di un altro passo. In più, se Gilardino intende proseguire con il 3-5-2, occorrono anche due ricambi sugli esterni”.

Il pacchetto arretrato invece?

“Dragusin, Vogliacco e Bani hanno trovato solidità. Magari si potrebbe partire con questo terzetto titolare, cui aggiungere un prospetto già noto in casa rossoblù…”.

Ossia?

“Io riprenderei dal Napoli Ostigard, anche in prestito. Anche se so che ai partenopei, malgrado abbia giocato poco, piace e difficilmente vi rinunceranno. Potrebbe ribaltare le gerarchie e imporsi come titolare. Un profilo come il suo può soltanto far comodo. Aggiungerebbe valore e mentalità vincente, essendosi aggiudicato lo scudetto con il Napoli”.

Tra i nomi chiacchierati in casa Grifone figura anche quello di Rafia, che - ironia della sorte - ha messo a segno il suo primo gol ufficiale con la prima squadra della Juventus proprio contro il Genoa in Coppa Italia nel 2021…

“Ha fatto bene con il Pescara, ma - nell’attuale Genoa - non me lo immagino titolare. Virerei, con tutta onestà, su altri profili”.

Il calciatore a cui Gilardino non dovrebbe rinunciare a nessun costo?

“Il Genoa deve fare di tutto per trattenere Gudmundsson, che so che è molto ricercato. Nel dribbling potrebbe ottenere il ruolo di giocatore rivelazione della Serie A”.

Davanti invece? Anche Coda ha tante richieste…

“Tratterrei Coda, “sacrificherei” l’ottimo Puscas e punterei su un centravanti un po’ più di ruolo, magari di esperienza”.

Il possibile calciatore rivelazione del Grifone?

“Un’idea la ho, ma non mi pronuncio per non essere smentito con il salto di categoria. Per rispondere nel merito dico che la rivelazione proverrà dal mercato”.