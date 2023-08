Intervista a P. Marino: “Brava Inter, Sanchez non è minestra riscaldata perchè…”

Pasquale Marino ex tecnico dell'Udinese, conosce molto bene Alexis Sanchez tornato all'Inter oggi. A differenza di qualche scettico, il mister di Marsala è convinto che la dirigenza nerazzurra ha fatto una grande operazione di mercato e lo spiega ai microfoni di Itasportpress.it: "Sono contento del suo ritorno perchè ha dimostrato di avere tanta voglia di tornare all'Inter essendo molto legato alla maglia. Non è la classica minestra riscaldata perchè Alexis ha l'entusiasmo di un ragazzo e su questo non ho dubbi perchè lo conosco bene quando l'ho allenato a Udine. Ha fatto bene al Marsiglia e significa che sta in buone condizioni fisiche e mentali e può dare una grossa mano all'Inter perchè ha indubbie qualità. Marotta e Ausilio hanno visto giusto perchè sono molto competenti e averlo riportato significa che ci credono tanto al contributo che potrà dare il cileno. In attacco si ritaglierà il suo spazio visto che i nerazzurri hanno diverse competizioni e Inzaghi saprà gestire il turnover. Non si possono fare annate con solo due attaccanti e l'Inter ha bisogno di alternative valide. Per me è stata fatta una grande operazione di mercato prendendo un giocatore forte che ha confermato di stare bene in Francia che è un campionato molto competitivo e Sanchez ha fatto 16 gol".