Intervista a Papadopulo: “Lazio con Sarri può vincere trofeo. Luis Alberto mi incuriosisce…”

Fisicamente lo reputa performante per quanto chiede Sarri ai suoi difensori in fase di possesso e non?

“Io credo proprio di sì. Fino a ieri era all’Inter, mica in un club di provincia. A Roma potrebbe impattare con facilità. Personalità ne ha da vendere e, tatticamente, ha dimostrato di saper rendere - da centrale e da terzino - anche a quattro”.

Il suo ricordo personale di lui, risalente ai tempi del Toro?

“Era molto giovane, ma voglioso di far bene, di emergere. Mi forniva molte soluzioni a livello tattico. Uno dei difensori che, a qualsiasi allenatore, farebbe comodo”.

Cosa occorre alla Lazio di Sarri per vincere il titolo?

“Per me Sarri ha tutto per condurre la Lazio a vincere un trofeo. Quest’anno è arrivato secondo, disputando un’annata strepitosa. Forse è un po’ passato in sordina questo aspetto…”.

La sta convincendo la società a livello di mercato?

“Adesso siamo in una fase troppo embrionale. Vedendo l’organico così com’è, mi viene da dire che occorre una punta alternativa a Immobile come esigenza prioritaria”.

I biancocelesti risentiranno della perdita di Milinkovic?

“Per ora non è andato via. Vediamo cosa accadrà. Ogni anno tutti dicono che va via, poi però resta. Sinceramente sono più curioso di vedere se Luis Alberto confermerà la continuità mostrata in quest’ultima stagione. Spero che il rinnovo di contratto funga da stimolo”.