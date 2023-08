Intervista a Rubinho: “Genoa che delusione. Tutto negativo e mercato da completare”

Il debutto nella massima categoria del Genoa si è rivelato assai amaro, con i tifosi rossoblù già in fermento dopo il ko interno subito da parte della Fiorentina. In merito alle possibili cause, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Rubinho, portiere del club ligure tra il 2006 e il 2009 e, nuovamente, nel 2017.