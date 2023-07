Intervista a Santacroce: “Napoli con Garcia è in pole per lo scudetto bis poi le milanesi”

È meglio Garcia o Spalletti?

“Spalletti ha vinto l’ultimo scudetto, Garcia va valutato sul campo. Lo giudicheremo all’opera in questa stagione”.

Senza Kim il Napoli si è oggettivamente indebolito difensivamente?

“Sì, è tosta senza di lui. Però il mercato è lungo, qualcuno arriverà”.

In quale reparti necessitano di essere rafforzati i partenopei?

“Non c’è un reparto particolare. Certo: se parte anche Osimhen, bisognerà prendere un centravanti dello stesso livello…”.

Chi parte favorito in chiave scudetto?

“Il Napoli lo metto d’obbligo. Poi includo Inter, Milan e il ritorno della Juve. Vincerà chi subirà meno infortuni. Guardate il Milan quest’anno: non ha potuto lottare per confermarsi in chiave scudetto a causa delle tante assenze…”.

Abbiamo accennato al discorso Juventus. A suo avviso Giuntoli e Allegri sono compatibili tra loro?

“Giuntoli sa lavorare benissimo e farà un grandissimo lavoro. Allegri è una persona intelligente, oltre che un grande allenatore. Non vedo motivo per cui non dovrebbero andare d’accordo. Ripeto: per me la Juve dirà la sua in chiave scudetto”.

Chiudiamo con il “suo” Parma. Per quali ragioni non riesce mai a risalire in Serie A?

“Perché la Serie B è diventato un campionato molto tosto. Ogni anno ci sono sempre squadre emergenti a sorpresa. È molto semplice perdere punti qua e là. Non bisogna dare nulla per scontato”.