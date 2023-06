Intervista a Tabbiani: “Genoa, Gilardino creato alchimia vincente. Pensare all’Europa si può”

Il Genoa ha festeggiato la Serie A e tra chi ha gioito c’è anche il tecnico Luca Tabbiani che ha giocato anche in maglia rossoblù proprio all’inizio della sua carriera di calciatore. L’ex mister del Fiorenzuola ai microfoni di Itasportpress ha detto la sua sul Grifone e sul tecnico Gilardino. “Genova è la mia città e sono giustamente tifoso dei rossoblù -chiosa Tabbiani - ma avendo giocato anche in tante squadra, faccio il tifo anche per loro. Cremona mi è rimasta dentro e la domenica guardo sempre cosa ha fatto. Lo stesso per il Bari città e piazza calda e quando ho giocato lì ho capito cos’è la pressione. A Trieste è nata mia figlia e sono legato ai colori alabardati. Insomma per tutte queste squadre ho un ricordo importante. Certamente per il Genoa ho gioito per la promozione in Serie A. Il tecnico Gilardino è la scommessa vincente di questa società che ha lavorato benissimo. Alberto, che è una persona fantastica, ha saputo creare un’alchimia perfetta e la squadra è risalita in classifica dopo la gestione Blessin. Un gran bel lavoro anche sotto l’aspetto umano visto che si è creato un gruppo coeso. Si merita questa grande gioia Gilardino e da tifoso rossoblù non posso che essere felice per lui e per i tifosi. Adesso ci sarà da consolidare il posto in Serie A e magari tra qualche anno riprovare la strada per l’Europa come successe negli anni ’90. La Sampdoria? Sono sicuro che i tifosi del Genoa vogliono il derby e nonostante il funerale simpatico organizzato per la retrocessione dei blucerchiati aspettano il ritorno del Doria in A”