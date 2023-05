Intervista – Cuccureddu: “Juve, stagione disastrosa ma Allegri non si tocca”

“C’è poco da dire. Una stagione disastrosa. Chi non lo ammette, non sa che cosa significa vestire quella maglia”.

Allegri ha spesso fatto riferimento alle ingenti penalizzazioni, che hanno avuto ripercussioni sull’ambiente…

“In campo però ci vanno i giocatori. Dov’è stato l’orgoglio di vestire quella maglia? Di voler lottare per quei colori? La penalizzazione riguardava la società, il campo è un’altra cosa. A più di un calciatore, era indifferente giocare nella Juventus o meno. E questo non va bene”.

Allegri ha colpe concrete rispetto alla stagione della Juventus?

“Il calcio che fa lo conosciamo tutti. Non lo scopriamo di certo oggi. Però non è che se le cose vanno male, la colpa è tutta dell’allenatore. Ripeto: qualche giocatore non ha dimostrato di volere la Juventus per davvero…”.

Ogni riferimento a Pogba e Di Maria è puramente casuale…

“Ottimi giocatori, per carità. Ma dovevano dare di più. È sembrato tanto che per loro, così come per Vlahovic, giocare nella Juve o altrove fosse la medesima cosa. Questo vuol dire non aver capito minimamente dove ti trovi. E qui ci sono le colpe della società”.

A proposito di società: da quali presupposti bisogna ripartire?

“Bisogna rifare tutto da capo. Tracciare una bella riga e stilare un programma serio. La Juve non può non vincere trofei per tutto questo tempo”.

Guarderebbe di buon occhio a Giuntoli, che proverrebbe dal Napoli?

“Io ne ho sempre sentito parlare bene. In più a Napoli ha fatto un ottimo lavoro. Certo, la Juventus è un altro ambiente. Però, per ricostruire, mi sembra la figura più adatta. L’importante è tornare a vincere”.

Con Allegri in panchina?

“Ha le sue colpe, ma un’annata in cui ha fatto male non cancella il fatto che sia un vincente assoluto. Ripartirei da lui. Quanto a calciatori e attuale dirigenza, ci sarebbe da farsi tutti un esame di coscienza. I colori bianconeri sono sacri”.