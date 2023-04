Inzaghi: “Con la squadra al completo è un’altra Inter. Contro la Lazio vittoria meritata”

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato la partita vinta contro la Lazio ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una partita straordinaria dall'inizio alla fine. Bravi i ragazzi contro una forte Lazio che ci ha messo in difficoltà ma sapevamo alla vigilia le insidie che avremmo trovato. Dopo la fine del primo tempo ero abbastanza sereno perchè avevo visto una squadra caparbia in campo. Infatti poi una grandissima Inter ha ribaltato la Lazio e meritato la vittoria. In campionato dobbiamo recuperare ma i giocatori danno tutto e da allenatore mi basta questo. Questa Inter al completo è un'altra cosa e gli infortuni hanno condizionato la stagione visto che tante partite giocate tra coppa e campionato non permettevano i recuperi degli infortunati. Oggi posso fare rotazione e non ci sono musi lunghi, tutti i ragazzi sono mentalizzati per fare questo finale al massimo. C'è più consapevolezza, aggressione, determinazione e adrenalina, componenti che ci hanno permesso di vincere oggi contro una squadra di assoluto valore. Lukaku sta bene così come tutti gli altri che non erano pronti prima. Adesso bisogna continuare perchè tra 72 ore saremo in campo nuovamente".