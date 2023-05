José Mourinho ha rifiutato la panchina del Chelsea per… la Roma

Clamorosa scelta dello special one, il quale dice no ai blues e spera nel rinnovo con la Roma

José Mourinho avrebbe rifiutato l'opportunità di diventare il prossimo allenatore del Chelsea . I blues sarebbero alla ricerca di un nuovo tecnico successivamente all'esonero di Graham Potter, così avrebbero pensato ad un vecchio volto. Lo Special One ha guidato il club londinese già due volte in carriera, 2004-2007 e 2013-2015. Ora, però, il tecnico lusitano sarebbe concentrato solo ed esclusivamente sul progetto Roma con il quale ha ancora un anno di contratto.

Tutte le forze ed il tempo di José Mourinho, sono per la Roma. Il tecnico crede fermamente nel progetto ed è deciso a portarlo a compimento, almeno per quanto riguarda il proprio contratto. Lo Special One si incontrerà presto con la dirigenza giallorossa per discutere un eventuale rinnovo, oltre che dei piani futuri.