Mourinho, respinto il ricorso per la squalifica: quali gare salterà

A Mourinho era stata sospesa la squalifica in quanto in atto un’indagine della Procura federale sul diverbio con il quarto uomo Serra (che ieri è stato deferito), permettendo così al portoghese di essere in panchina nella sfida contro la Juventus di domenica scorsa. Ora il tecnico della Roma sarà costretto a saltare le partite contro Sassuolo e Lazio. Lo Special One era inoltre anche stato multato di 10 mila euro.