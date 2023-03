Jovic pronto per Fiorentina-Milan: “Chiederò la maglia ad un rossonero…”

L'attaccante Viola si prepara alla gara contro i rossoneri.

Redazione ITASportPress

Questa sera al Franchi andrà in scena Fiorentina-Milan. Potrebbe essere protagonista in campo Luka Jovic che a Repubblica ha parlato un po' della gara ma anche della sua carriera da calciatore definita come "un sogno realizzato".

"Per portarmi agli allenamenti mio padre faceva 145 km con la sua Passat. Mi portava da Batar a Belgrado, dormivamo spesso in macchina. È stato difficile, ma ho realizzato il sogno di diventare un calciatore", ha svelato l'attaccante serbo. "Lavora a Batar, in Bosnia. Oggi per la prima volta mio padre è arrivato in Italia, stasera sarà allo stadio".

Jovic ha poi aggiunto sulla gara e sul Milan: "I rumors sul mio passaggio al Milan in passato? Per me sarebbe stato motivo di grande onore e orgoglio prendere il posto di Ibra al Milan due anni fa, ma non c’è stato nulla di vero. Oggi sarà un sogno incontrarlo, a fine partita vorrei scambiare la maglia con lui". E propro su Ibra: "E' il mio idolo in assoluto, ha lasciato un segno indelebile nel calcio e ancora oggi è il valore aggiunto del Milan. Un altro idolo è Radamel Falcao, per i suoi capelli e per lo stile di gioco".