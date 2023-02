Juventus, Vlahovic ad un passo dallo United a gennaio ma ora c’è il Real Madrid

Offerta da capogiro per il serbo

Interessante e clamoroso retroscena su Dusan Vlahovic quello svelato oggi pomeriggio dal quotidiano As. A detta della testata spagnola, infatti, l'attaccante della Juventu, lo scorso gennaio durante il mercato invernale, sarebbe stato molto vicino al trasferimento al Manchester United per una cifra fra i 100 e i 120 milioni di euro. "Le trattative erano pronte a chiudersi, ma all'ultimo l'agente del serbo ha bloccato tutto", si legge su As.