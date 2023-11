Juve e Inter nei guai: anche Miretti e Bastoni a rischio per il Derby d’Italia

Allegri e Inzaghi tremano in vista della super sfida del 26 novembre dopo le pessime notizie che arrivano dai ritiri delle nazionali

Derby d'Italia e derby scudetto. Ma anche delle defezioni. Il lento avvicinamento a Juventus-Inter, match di cartello della 13a giornata di campionato che segnerà la ripartenza della Serie A dopo l'ultima sosta del 2023 per gli impegni delle nazionali, si sta caratterizzando per l'allarme infortuni scattato in entrambe le squadre.