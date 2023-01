Juve fino alla fine: Danilo all’86’ piega l’Udinese e bianconeri secondi

Ottava vittoria della Juventus e ancora senza incassare gol. All'Allianz Stadium i bianconeri hanno battuto 1-0 l'Udinese con un gol a 4' dalla fine di Danilo ottimamente servito da Chiesa. Prime due occasioni per Rugani e Kean. Pericoloso anche Kostic a inizio ripresa. Chiesa dentro nella ripresa: suo l'assist all'86' per Danilo che sblocca la sfida. Prima del match tantissimi omaggi in ricordo di Gianluca Vialli. Juve momentaneamente seconda in classifica a -4 dal Napoli che affronterà giorno 13 gennaio.