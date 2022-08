Juventus A-Juventus U23, oggi alle 17. Dove vederla in tv

Per molti bianconeri sarà anche la prima volta a Villar Perosa.

Redazione ITASportPress

La Juventus torna all'antico e oggi scenderà in campo per disputare la storica amichevole in famiglia a Villar Perosa che un tempo richiamava sempre in estate l'Avvocato Agnelli che non perdeva mai l'appuntamento e che regalava battute rimaste nella storia bianconera. Dopo tre anni dunque sarà ancora match estivo nella sede del ritiro precampionato della squadra, sino al 1985. Nel feudo della famiglia Agnelli in cui la Juventus tradizionalmente saluta l’avvio di una nuova stagione con un test fatto in casa: la squadra A contro l’Under 23. L’allarme Covid aveva reso impossibile organizzare il consueto appuntamento nel 2020 e nel 2021: troppi rischi.

Presenti - Oltre al presidente Andrea Agnelli e al resto della dirigenza, dovrebbe esserci anche l’amministratore delegato di Exor, John Elkann, con famiglia al seguito. Mentre i tifosi, nonostante più di qualche mormorio per i prezzi dei biglietti (si passa dai 57,50 euro per la tribuna bordo campo ai 34,50 euro delle due gradinate...), dovrebbero al solito affollare i lati del piccolo campo comunale intitolato a Gaetano Scirea. Chi vorrà godersi la partita in tv dovrà essere, invece, munito di Sky, che trasmetterà la gara in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport Uno. Fischio d'inizio alle ore 17.

Formazioni - Al mister Max Allegri mancheranno Paul Pogba, mentre resta incerta la presenza di Szczesny e De Sciglio, che ieri hanno comunque lavorato parzialmente in gruppo e potrebbero esserci, improbabile quella del giovane Aké. Mentre è scontato che non saranno in campo i lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge. Assai probabile che il volume degli applausi raggiunga le vette più alte per capitan Leonardo Bonucci, bomber Dusan Vlahovic e i volti nuovi Bremer e Angel Di Maria.