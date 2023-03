Juventus, al via la partita in tribunale: il Tar e la carta “nascosta”

Continua a tenere banco la partita a scacchi che la Juventus sta giocando su tavolo dirigenziale, con il ricorso attivo per la rimozione della condanna di 15 punti. In particolare, proprio nelle ultime ore il club bianconero avrebbe segnato un "gol" con l'aiuto del TAR della Lazio: via libera ai legali per l'accesso alla cosiddetta carta "segreta".