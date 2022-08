Juventus, Allegri: “Abbiamo fatto una buona partita specie nel secondo tempo”

"Nel primo tempo ci sono stati molti meriti della Sampdoria che ha corso molto. Noi non siamo stati lineari e limpidi tecnicamente. Nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo fatto una buona partita. Per la seconda volta non abbiamo preso gol, potevamo vincere con un po' più di lucidità. Le partite durano 95 minuti, abbiamo avuto la lucidità nel primo tempo di non rischiare nulla, poi nella ripresa non abbiamo quasi mai rischiato".