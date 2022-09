Juventus, Allegri: “Abbiamo lavorato bene sul mercato. Con la Fiorentina sarà dura”

Sarà Fiorentina-Juventus la partita che darà il via alla 5ª giornata di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Franchi. Queste le parole dell'allenatore:

"È sempre Fiorentina-Juventus, una partita difficile. Domani sappiamo che sarà una partita complicata, ma vogliamo fare risultato. Mercato? La società ha lavorato molto bene sia in entrata che in uscita. All'interno della rosa sono rimasti i giocatori che volevamo e soprattutto i giovani, come voleva la società. Io sono contento: la società ha lavorato bene. Paredes è un giocatore importante che aumenta la qualità dei nostri centrocampisti. Con lui, Locatelli, Fagioli e Miretti direi che abbiamo giocatori di qualità. Abbiamo miscelato molto bene le caratteristiche dei giocatori, ora dobbiamo lavorare da qui al Mondiale. Domani ci sarà qualche cambio. Bonucci sta bene, ora valuterò se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria sta meglio. Gli unici due che sono fuori sono Pogba e Chiesa. Contro la Fiorentina non ci sarà Rabiot. Szczęsny? Non è a disposizione ma non sappiamo i tempi di recupero".