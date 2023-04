Juventus, Allegri: “Abbiamo sbagliato episodi decisivi”

Il commento del tecnico della Juventus Max Allegri dopo l'1-1 del Dall'Ara contro il Bologna: «Una partita come questa la settimana scorsa l’avremmo persa, vediamo allora le cose positive. Abbiamo sbagliato episodi decisivi, ma abbiamo comunque guadagnato un punto sulla Lazio, mantenendo il distacco sulle inseguitrici. Oggi c’era tanta voglia di vincere, non ci siamo riusciti ma ripartiamo da qui: era importante ricominciare a fare punti in campionato. Milik ha fatto una grande partita sul piano tecnico, peccato per il rigore, andava tirato forte, è un momento così, ma Arek ha fatto molto bene in tutta la gara. Anche per Chiesa serata positiva, ha giocato la seconda partita consecutiva: è un giocatore difficile da ingabbiare, chi gli gioca accanto deve essere intelligente. Come detto ieri, questo è il momento più difficile: dobbiamo fare un passo per volta, ricominciare a vincere per la posizione in classifica e pensare all’Europa League».