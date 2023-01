Juventus, Allegri: “Abbiamo sbagliato molto ma dopo la sosta non era facile”

La Juve ha vinto a Cremona con un gol di Milik al 91'. L'analisi del tecnico bianconero Allegri: «Sapevamo che questa partita sarebbe stata difficile, la Cremonese pressa, corre, è ben organizzata ed è anche molto fisica, per cui ci sono da fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente nel primo tempo, ma tornando in campo dopo 52 giorni non era facile giocare, c’erano tante incognite. Nella ripresa meglio, potevamo fare gol prima, ma comunque è un altro passetto in avanti, abbiamo allungato sulla quinta. Avevamo giocatori importanti in panchina che quando sono entrati hanno fatto bene. Rabiot aveva fatto solo qualche allenamento, ma c’erano tanti giocatori con poco minutaggio: sono comunque entrati tutti molto bene, lui, Kean, Iling, Chiesa e Paredes. Di Maria sta meglio, oggi si è allenato, ha preso una botta ma procede bene; stanno migliorando anche Vlahovic e Cuadrado, oltre a Pogba. Ci sarà bisogno di tutti, abbiamo una rosa importante, c’è da lavorare, pensare a migliorare sempre, ma anche essere contenti del gruppo che abbiamo».