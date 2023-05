Juventus, Allegri: “Affrontare il Milan con serietà e responsabilità”

BILANCI E OBIETTIVI

«Non va dimenticato che sul campo siamo secondi, e questo deve essere un nostro obiettivo in queste ultime due partite, cioè mantenerlo; inoltre, entrare comunque in Europa, nonostante le penalità, sarebbe un buon risultato. E’ stata una stagione complicata, per tanti mesi, soprattutto fuori dal campo, e non è stato semplice mantenere la concentrazione. Avremmo potuto fare meglio, soprattutto in Champions, ma siamo arrivati alle soglie di due Finali e abbiamo un secondo posto da mantenere. Io sono aziendalista, tengo a dire che non ho mai posto veti di nessun tipo; mi sono sentito recentemente con la Proprietà e non è cambiato nulla rispetto al passato. Ho altri due anni di contratto, nei quali ci dev’essere l’obiettivo di riportare la Juventus in alto in Italia e in campionato».