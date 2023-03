Juventus, Allegri: “Andare in Champions col -15 come vincere 3 scudetti. Sulla Roma…”

Il mister ha presentato il big match di domani.

Conferenza stampa di vigilia per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, che domani sarà impegnato con i bianconeri nel big match contro la Roma. Il mister ha presentato la gara valida per la 25^ giornata di Serie A.

Roma-Juventus, parla Allegri "Mi aspetto una Roma che sta facendo un ottimo campionato. Credo che in Europa, in casa, sia una delle squadre che subisce meno gol. Sarà una partita bella, un Roma-Juventus, in uno stadio pieno. Bisogna essere bravi a fare una bella partita", ha esordito Allegri.

Sui recuperi e sulle condizioni dei calciatori: "Pogba ha reagito bene dopo quei minuti giocati. Sta bene. Non ha minutaggio ma sono rimasto contento di come è entrato l'altro giorno. Ha fatto buone cose ed è normale che debba crescere ed è un'ottima soluzione in panchina. Out Milik che tornerà dopo la sosta, Miretti rientra. Kaio Jorge non è a disposizione".

"La vittoria della Lazio importante anche per noi in ottica quarto posto? Noi dobbiamo staccare quelle che ci stanno dietro. Poi davanti siamo lontani. Vedere passo dopo passo. L'importante è andare domani a Roma a fare una bella partita".

"Paredes? Sta bene, domani valuterò. Ci sarà anche Locatelli. Non ho problemi a mandare tutti in campo. Sono affidabili".

"Io accostato a Mourinho? Lui ha vinto tanti trofei e sta facendo un grande lavoro a Roma. Indipendentemente dalla nostra penalizzazione, la Roma ha fatto 44 punti. Sta lottando per la Champions e non lo faceva da tempo. Io domani spero di vederlo in campo. Poi il mio modesto parere, dopo che mandi via un allenatore gli dai una multa e non fargli saltare una gara poi. Magari i soldi della multa li dai a chi ne ha bisogno".

"Di Maria? I grandi giocatori è bello averli a disposizione. Lui è straordinario. Sul futuro si occupa la società".

"Attenzione speciale su Dybala? Ha dimostrato il suo valore e sta continuando a farlo. Sicuramente gli va dato un occhio di riguardo".

"Rincorsa Champions, lo ribadisco, è impossibile o quasi impossibile. Una di quelle davanti rimarrà fuori. Ci sono 42 punti in gioco, quindi è tutto da giocare per quelle lì. Noi dobbiamo fare un passo alla volta. Non possiamo dire su chi fare la corsa". "Andare in Champions con questa penalizzazione sarebbe vincere 3 scudetti, non uno!".