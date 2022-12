Juventus, Allegri: “Andiamo a Cremona con attenzione, è una squadra complicata”

Dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi il tecnico della Juventus Max Allegri ha analizzato la partita: «Dobbiamo riattaccare la spina per la partita di Cremona. Chiesa potrebbe essere a disposizione per la panchina, vedremo in questi giorni. Non ci saranno sicuramente Bonucci, Cuadrado, Pogba, Vlahovic e De Sciglio anche se stanno lavorando bene. L’importante però è ricominciare nel modo giusto, in questi giorni abbiamo lavorato correttamente, oggi ho visto cose buone e altre meno, spesso eravamo lenti. Nella ripresa c’erano tanti giovani, era una squadra più sbarazzina. Andiamo a Cremona con attenzione, è una squadra complicata, che come tiri e cross è fra le prime del campionato, il campo è difficile e quindi c’è da stare in guardia, la ripresa non è mai facile, ci vuole il giusto approccio mentale. I ragazzi sono entrati bene in questa stagione, Miretti e Fagioli, e poi anche Iling-Junior, Soulé che sta crescendo, oggi ho visto bene Barrenechea: sono giovani che hanno un bel futuro davanti, sono contento».