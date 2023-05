Juventus, Allegri: “Annata anomala ma la stagione è finita a Siviglia”

Una Juventus confusa ha perso la terza partita consecutiva stasera contro il Milan. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match:"Una stagione anomala si chiude e c'è voglia di staccare la spina e andare in vacanza. Dopo la partita ho ringraziato i ragazzi, perché hanno fatto una stagione importante e va chiusa con onore a Udine. Stacchiamo due giorni e poi si riparte per l'ultima partita. Una stagione così non la auguro a nessuno, dentro e fuori dal campo. Oggi non c'è da dire nulla sulla partita. La Juve sul campo ha fatto 69 punti, al di là di quello che non è successo sul campo. La stagione è finita a Siviglia, è brutto da dire ma è così. Ho ringraziato i ragazzi, altri avrebbero fatto 50 punti e non 69. Valutando quanto fatto in campo, saremmo ancora in corsa per la Champions". Il futuro di Allegri alla Juventus è ancora da confermare ma sarà un'estate bollente in casa bianconera e si attende di capire le linee guida della società che senza la Champions avrà un budget ridimensionato.