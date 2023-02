Juventus, Allegri: “Bene per un’ora ma poi abbiamo gigioneggiato”

Una buona Juventus ha ritrovato la vittoria sul terreno della Salernitana. Il tecnico bianconero Max Allegri è soddisfatto della prova dei suoi ma parte con una critica: "Abbiamo fatto buoni 60 minuti, nell'ultima mezz'ora abbiamo gigioneggiato. E questo non va bene. Dopo il 3-0 abbiamo cominciato a giocare all'indietro e a stare fermi - specifica l'allenatore bianconero a Dazn -, finendo col subire troppi tiri verso Szczesny. Questo non deve succedere, dobbiamo migliorare. Quando abbiamo iniziato a gestire, a sbagliare, siamo usciti dalla partita e questo non deve succedere. Bisogna essere sempre centrati sulla partita, perchè per vincere certe partite bisogna migliorare anche nella testa. Negliultimi 30' siamo stati un po' troppo superficiali subendo qualche tiro di troppo e sciupando qualche occasione in campo aperto. Bisogna assolutamente fare meglio". "Dobbiamo lavorare nella circolazione della palla - ha aggiunto il tecnico bianconero - e nella fase difensiva, che bisogna farla sempre nel miglior modo possibile".