Juventus, Allegri: “Cagliari ostico, non pensiamo all’Inter. Locatelli capitano”

"ATTENZIONE AL CAGLIARI" - "Sarà una partita difficile e non perché dopo la sosta avremo l’Inter – le parole del tecnico livornese in conferenza stampa - Veniamo da una serie di risultati importanti e questo rischia di far abbassare il livello di attenzione e energia. Servirà massima concentrazione, ma anche compattezza e pazienza, altrimenti rischieremmo di buttare via quanto fatto finora. Pensiamo almeno a mantenere il vantaggio sulla quinta, quindi non possiamo fare calcoli. Loro vengono da tre vittorie di fila, in attacco hanno giocatori tecnici e fisici e Ranieri è un grande allenatore che non ti dà vantaggi”.

PUNTO MERCATO - Allegri ha poi fatto il punto sugli infortunati e allontanato il tema mercato: "Dopo la sosta rientreranno Alex Sandro e Weah, non credo Danilo, per il quale dobbiamo stare attenti ed evitare ricadute. Mercato? Con la società non ne ho parlato. Siamo un gruppo coeso, il segreto è l’impegno che mettono in allenamento quelli che giocano meno. Stiamo lavorando per diventare ancora più forti".

LOCATELLI CAPITANO - Infine qualche indicazione sulla formazione e l'anticipazione sul capitano di giornata, alla luce delle assenze di Danilo, Alex Sandro e dello Rabiot squalificato: "Per la formazione non ho ancora deciso, ma dovrà fare delle scelte. A centrocampo abbiamo Locatelli, Miretti, Nicolussi e Nonge che è cresciuto molto nell'ultima settimana, oltre a McKennie che potrei schierare in mezzo. Davanti stanno tutti bene, ma sarà importante anche il contributo di chi subentrerà. Il capitano sarà Locatelli, è fresco di rinnovo quindi gli diamo un bel premio”.

