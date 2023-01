Juventus, Allegri: “Chiesa pronto per uno spezzone. Su Pogba e Vlahovic…”

Conferenza stampa di vigilia in casa Juventus in vista della gara di domani contro la Cremonese. Mister Massimiliano Allegri ha presentato il match ai media.

GARA - "Cosa mi aspetto? L'importante è giocare da squadra come abbiamo fatto nelle ultime gare. Domani sarà una partita difficile e complicata, dopo le soste le partite son più difficili. Tutto sta nell'approccio mentale, son curioso di vedere quello che sarà. Dobbiamo essere bravi a rientrare nel clima partita dopo 52 giorni che stai fermo", ha spiegato Allegri .

SINGOLI - Parlando dei giocatori, dei recuperi e degli infortunati: "Szczesny oggi valuterò se farlo rientrare o meno. I tre brasiliani stanno bene, dovrò valutare perché poi tra 72 ore rigiochiamo. Chiesa? Sta meglio, ha lavorato con la squadra ed è pronto per un segmento di gara. Oggi valuterò l’allenamento". Poi su Pogba e Vlahovic: "Paul sta correndo, la cosa più importante è che momentaneamente il ginocchio non dà fastidio, non si è gonfiato. Se procede così magari nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra. Dusan sta meglio, spero nel giro di 20 giorni di avere tutti a disposizione".