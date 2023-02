Juventus, Allegri: “Complicato affrontare la Fiorentina, ci vorrà pazienza”

Formazione «Bonucci giovedì sarà a disposizione per la gara contro il Nantes. Milik è in fase di miglioramento, Kaio Jorge è ancora fuori. Pogba non può essere convocato, in questo momento è ai box. Sta lavorando per tornare a disposizione e non so quando potrà rientrare. Tutti lo aspettiamo, io sono il primo che lo aspetta. Danilo sta bene, in quel ruolo riesce a gestirsi, sta diventando sempre di più un giocatore importante. Rabiot ha raggiunto i 27 anni, ha trovato la sua maturità come spesso capita ai giocatori di questa età, non è una scommessa vinta. Domani gioca».