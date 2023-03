Juventus, Allegri: “Con la Samp gara importante, possiamo essere secondi”

«All’apparenza sembrerebbe una gara abbordabile, ma la Samp avuto occasioni per fare punti in molte partite. Sarà molto importante per la classifica, per la prima volta possiamo essere secondi, perché la nostra classifica è quella, lo dico, lo ripeto, ed è la cosa che conta, dato che è quello che abbiamo fatto sul campo. Sappiamo l’importanza e la difficoltà della serata, e la squadra domani dovrà esserne molto cosciente. Dovranno affrontarla con attenzione e cattiveria, la Samp è ben organizzata, corre e pressa a tutto campo»