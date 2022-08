Juventus, Allegri: “Con la Sampdoria sempre partite difficili. Rabiot gioca…”

Il tecnico bianconero ha presentato la gara contro i blucerchiati.

Saranno Sampdoria-Juventus a chiudere la seconda giornata di Serie A col posticipo del lunedì. Alla vigilia della gara, Massimiliano Allegri, allenatore della Vecchia Signora, ha presentato in conferenza stampa i temi salienti del match.

“Troveremo una squadra che ha fatto una bella partita contro l’Atalanta creando occasioni. Lì a Genova sono sempre partite difficili, ci saranno momenti della partita dove ci sarà da difendere bene”.

“I pensieri sono stati buoni perchè quando si vince siamo sereni, abbiamo il giorno libero. Per quanto riguarda gli infortuni: Di Maria ha avuto un problema all’adduttore, starà fuori un’altra settimana, forse dieci giorni, forse torna prima. Pogba al menisco non ci posso fare niente, se a McKennie esce una spalla non posso farci niente. Szczesny ha avuto un problema all’adduttore, poi abbiamo Perin che è affidabile. Fanno parte della stagione, non sono allarmato per questi. Il resto della squadra sta abbastanza bene".

"Rabiot e il mercato? Innanzitutto domani Rabiot gioca. Sul mercato e sui giocatori è normale che ci siano possibilità che possano partire e che società vadano a chiedere se giocatore dà disponibilità. L'anno scorso Rabiot ha fatto un'ottima stagione".

Sulle favorite per lo scudetto: "Il Milan sulla carta è favorita perché ha vinto lo scudetto. L'Inter si è rinforzata, poi la stagione è lunga. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e migliorare quanto fatto la stagione scorsa. Noi in questo momento non possiamo essere favoriti, bisogna solo lavorare e stare in silenzio e sapere che per vincere le partite dovremmo saper soffrire".

Sulla difesa e su chi giocherà accanto a Bremer: "Bonucci come sta? Bonucci lunedì ha faticato col flessore, questa settimana è stato gestito ma avevo già deciso che domani non avrebbe giocato. Giocherà uno tra Gatti e Rugani".

Su Chiesa: "L'infortunio di Chiesa va bene, io sarei contento se rientrasse prima della sosta del mondiale. Non possiamo sognare, io sono molto realista. In questo momento non posso fare affidamento su di lui".