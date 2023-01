Juventus, Allegri: “Contro il Monza tornare alle vecchie abitudini difensive”

All’Allianz Stadium domani pomeriggio (ore 15) inizia il girone di ritorno della Juventus, che tra le mura amiche ospita il Monza. Oggi Mister Massimiliano Allegri ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Arriviamo a questa partita dopo aver fatto solo un punto nelle ultime due gare, subendo otto gol, su questo dobbiamo migliorare. Avevamo preso sette reti in diciassette partite, dobbiamo tornare alle vecchie abitudini difensive. Il Monza è una squadra che gioca bene, già in Coppa Italia aveva fatto una bella partita, sarà per noi una gara importante per tornare alla vittoria».

«Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, hanno fatto un buon test l’altro giorno. Dusan sta un po’ meglio di Paul, sono disponibili per giocare, hanno al massimo 30’ nelle gambe. Chiesa non ci sarà perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata, sono contrattempi che possono capitare, tornerà giovedì contro la Lazio. Non ci saranno neanche Cuadrado - ha un problema al nervo sciatico, è infiammato - e Bonucci, ancora in ritardo di condizione. Anche McKennie non sarà presente, ci sono voci di mercato, credo che la società abbia già trovato l’accordo con il nuovo club».