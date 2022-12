Juventus, Allegri: “Contro il Rijeka buon test ma meglio nella ripresa”

All'Allianz Stadium l'amichevole tra la Juventus e l'HNK Rijeka si chiude con la vittoria per 1-0 dei bianconeri. Decide il match il gol di Kean intorno alla mezz'ora della ripresa. Dopo quello contro l'Arsenal arriva un altro successo per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, ancora una volta mantenendo la porta imbattuta. Anche in questa occasione sono stati diversi i giovani provenienti dalla Next Gen e dall'Under 19 impegnati in campo: ben sette, tra titolari e subentrati.