Juventus, Allegri: “Contro il Sassuolo fatto bella partita. Su infortunio di Di Maria…”

Netta affermazione della Juventus che al debutto in campionato ha strapazzato il Sassuolo. Il tecnico Max Allegri ha analizzato il rotondo successo di 3-0. "È stata una partita bella con alcune trame di gioco fatte bene. Abbiamo perso qualche certezza nel primo tempo dove loro ci sono saltati addosso. Poi siamo andati in vantaggio, nel secondo tempo abbiamo fatto bene. In alcuni contropiede potevamo finire meglio l’azione. Comunque è stata una buona partita. Sono contento per la prestazione della squadra, hanno giocato due ragazzi in un momento non semplice”. L’impatto di Di Maria sulla squadra? “È un campione, nel calcio il pubblico si entusiasma se i giocatori giocano bene singolarmente e di conseguenza la squadra. Sulle condizioni vediamo gli esami domani. Però il problema l’ha sempre avuto, anche settimana scorsa”.