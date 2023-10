Juventus, Allegri: “Contro il Torino senza Chiesa e Vlahovic ma vogliamo vincere”

«La squadra sta bene in vista del Derby della Mole, ma non avremo a disposizione Chiesa e Vlahovic. Tutti gli altri sono pronti per giocare questa partita molto importante. È una stracittadina e vogliamo vincerla». Queste sono state le prime parole di Massimiliano Allegri , nella consueta conferenza stampa della vigilia, per presentare il Derby della Mole .

POSSIBILI SCELTE DI FORMAZIONE

«Per quanto riguarda le mie scelte, posso dirvi che Kean sta bene e giocherà. Dispiace non avere Chiesa e Vlahovic perchè stanno facendo molto bene, ma queste cose fanno parte del gioco. Yildiz? È pronto per giocare come tutti quelli che sono a disposizione. Domani valuterò, il Derby è importante e soprattutto per noi sarebbe un altro passo in avanti in classifica. Siamo tranquilli. Reti? Abbiamo Kean, Milik, Yildiz, a metà campo abbiamo Rabiot, che è uno che fa gol, Fagioli e Miretti che inizieranno a fare gol, e poi difensori che sulle palle inattive sono sempre pericolosi».