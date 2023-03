Juventus, Allegri: “Contro l’Inter affascinante. In campo abbiamo fatto 53 punti”

Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che ha presentato in conferenza stampa il derby d'Italia contro l'Inter che si giocherà domani sera a San Siro per la 27^ giornata di Serie A.

Sulla sfida: "Una bella partita contro una squadra forte, è una partita meravigliosa, è il derby d’Italia e sarà una partita affascinante. Bisognerà essere molto bravi", ha esordito il tecnico. "Una gara importante in ottica Champions? Noi dobbiamo cercare di fare il massimo che possiamo, domani è l'ultima prima della sosta, è difficile, negli scontri diretti abbiamo fatto alti e bassi, più o meno sono alla pari, e su questo siamo in linea. In classifica siamo indietro, è difficile recuperare. Dobbiamo fare il massimo, io lo ripeto, la squadra in campo ha fatto 53 punti, e su quello dobbiamo ragionare. Vedremo il 19 aprile quando ci sarà la sentenza. Abbiamo Europa League e Coppa Italia, pensiamo a domani sera, poi recupereremo energie per un aprile bello ed entusiasmante dove avremo nove partite".