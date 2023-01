Juventus, Allegri: “Contro Udinese Di Maria recuperato. Bremer affaticato”

Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che dopo la vittoria con la Cremonese cerca conferme anche contro l'Udinese. Il mister dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa presentando i temi caldi della sfida ai friulani.

"Abbiamo recuperato Di Maria, Bremer è un po' affaticato ma in caso abbiamo subito pronto Rugani. La formazione la deciderò nelle prossime ore in base a come stanno i giocatori. L'Udinese è una squadra molto fisica con un giocatore straordinario come Pereyra che da noi ha fatto molto bene", ha detto Allegri. "Alex Sandro in campo? Dovrebbe rientrare, sta bene. Domani tra Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro, ne giocano tre. Momentaneamente togliamo Bremer che è un po' affaticato".