Juventus, Allegri da record: col derby è l’allenatore più vincente della Serie A

Criticato da tutti in continuazione, ma i dati sono quelli e non si cambiano. Anzi sono la dimostrazione della grandezza di un allenatore tra i migliori a livello internazionale. Ci riferiamo a Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , che proprio questo sabato ha collezionato (l'ennesima) vittoria nel derby della Mole contro il Torino. Così, il livornese si è tolto qualche sassolino dalla scarpa raggiungendo due nuovi traguardi.

RECORD: Partiamo dal fatto che la vittoria era tutt'altro che scontata questa settimana per la Juventus, priva dei suoi migliori attaccanti Vlahovic e Chiesa. Ma Allegri è stato in grado di mischiare le carte e, magari anche con un pizzico di fortuna, trovare anche questa volta i tre punti. Così lancia la Juve al terzo posto e chiude due record unici in campionato: il più importante è quello individuale, Max è ora diventato l'allenatore più vincente del campionato di Serie A con un totale di 289 vittorie. Battuto anche Luciano Spalletti, che ne deteneva il primato. L'altro è più di squadra e riguarda proprio il derby vinto questo sabato, il 13esimo a curriculum dell'allenatore livornese, che anche in questo caso è quello che ne ha vinti di più di tutti.