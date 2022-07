Juventus, Allegri detta la linea: “Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”

Parla il tecnico bianconero in vista della stagione 2022-23.

Redazione ITASportPress

L'obiettivo della Juventus 2022-23 è quello di tornare a vincere lo scudetto. Non ha fatto giri di parole Massimiliano Allegri, mister bianconero, in conferenza stampa dagli States, dove la Vecchia Signora sarà impegnata in questi giorni per alcune amichevoli pre stagionali.

Il tecnico ha rilasciato alcune parole davvero importanti e ambiziose: "La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base", la premessa di Allegri. "Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto".

Parlando poi dei grandi colpi estivi in entrata: "Pogba e Di Maria sono straordinari, abbiamo un giovane come Gatti e poi ci sono altri giovani che devo valutare. Sono molto contento dell’arrivo di Bremer, giocatore fisico e con le caratteristiche che cercavamo. Non ci sono tanti difensori di quel livello e la società è stata molto brava a sostituire prontamente De Ligt".