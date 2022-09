Juventus, Allegri: “Dovevamo chiuderla nel primo tempo. Soddisfatto del pareggio”

"Nel finale abbiamo subito un po' di cross e un tiro ben parato da Perin, ma la partita dovevamo chiuderla nel primo tempo. Non siamo stati capaci di azzannarla e questo è l'unico rammarico, anche se i ragazzi hanno fatto una buona partita. Abbiamo ottenuto il quinto risultato utile, ora pensiamo alla Champions. Oggi abbiamo giocato con Di Maria che ha fatto due allenamenti, Paredes che è arrivato ieri e altri che hanno giocato 5 partite di seguito. Queste partite in altre circostanze le potevi perdere, noi l'abbiamo pareggiata avendo anche l'occasione per vincerla. La quota scudetto ad oggi non è così alta. Serve una squadra che faccia un filotto e speriamo di essere noi. Più di cinque cambi non potevo farli. Ne ho fatti tre forzati e poi ho preferito far riposare Vlahovic".