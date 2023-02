Juventus, Allegri: “E’ sfida salvezza con la Salernitana, serve arrivare a 40 punti”

Indisponibili «A parte Bonucci, Pogba, Paredes e Kaio Jorge gli altri sono tutti a disposizione. De Sciglio sta bene fisicamente, anche emotivamente, il ragazzo è sereno e tranquillo. Vlahovic rispetto a quando è arrivato è più leggero e dinamico, spero domani faccia gol. Kean? E’ cresciuto dal punto di vista mentale e tecnico, in questo momento è difficile lasciarlo fuori, sta diventando un giocatore importante. Chiesa sta bene e sono contento. Fagioli è cresciuto molto in un momento in cui mancavano molti giocatori e i giovani in generale hanno dato risposte importanti, portando entusiasmo e tecnica. In questo momento abbiamo tanti giocatori che rientrano dagli infortuni, devo ancora decidere la formazione. Darsi ora degli obiettivi è impensabile. A breve dobbiamo raggiungere le squadre che abbiamo davanti, dobbiamo cercare di scalare piano piano le posizioni. Adesso dobbiamo riprendere il cammino e tornare alla vittoria. Noi dobbiamo fare bene sul campo, non dobbiamo avere alibi».