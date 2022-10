Juventus, Allegri: “Empoli? Vogliamo dare continuità dopo vittoria nel derby”

Le parole del mister alla vigilia della sfida di campionato.

Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che, in conferenza stampa, ha presentato la sfida contro l'Empoli valida per l'11^ giornata di Serie A.

"Come sta la squadra dopo il derby? È stata una bella vittoria, credo meritata contro una buona squadra. Perché diventi importante bisogna darle seguito domani con l’Empoli", ha detto Allegri.

Su chi gioca: "Gatti titolare o resto con questo assetto difensivo? Oggi facciamo allenamento e dovrò valutare alcune situazioni anche perché ci sono giocatori hanno fatto tante partite. La squadra sta meglio anche a livello di umore. Se vinciamo stiamo bene. Ripeto. Con l'Empoli non sarà facile".

Ancora sui singoli: "Vlahovic riposa? Dusan ha giocato una delle migliori partite a livello tecnico. Anche Kean, sono contento di Moise perché sta crescendo fisicamente e si rende soprattutto disponibile per la squadra. Sicuramente non ci sono Pogba e Chiesa. Non ci saranno, lo dico chiaro. Evitate di scrivere tutte queste robe qui, avete una fantasia mondiale, scrivete che dopo 2 giorni sono a disposizione. La fantasia è al potere".

"La classifica? Ci sono squadre che stanno lontano dalla vetta che hanno fatto pochi punti. La nostra settimana cruciale è stata quella da Salerno a Monza".

"Bonucci? Lui è il capitano della squadra ma è importante sia quando gioca che quando non gioca. Ma devo gestirlo. Vale per lui come per tutti, specie ad una certa età. Ho la fortuna che dietro ho sei difensori e posso farli girare".

A proposito dei dati offensivi e difensivi: "Siamo in linea, almeno sulla fase difensiva. Ci mancano dei punti in classifica, alcuni stanno viaggiando e a noi mancano dei punti".

"Miretti? Sta meglio. Ha giocato tante gare dall'inizio della stagione e non aveva una preparazione avendo giocato con la Nazionale. Ha speso tanto. Sta crescendo Fagioli e anche Soulé. Sono considerati".