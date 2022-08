Juventus, Allegri: “Già regalati quattro punti e con lo Spezia 1 fisso”

«Non ho ancora deciso la formazione. Tornerò ad avere a disposizione Di Maria e Fagioli. Domani come sempre saranno importanti i cambi, devo ancora decidere se far partire Milik in coppia con Vlahovic oppure tenerlo inizialmente in panchina. Miretti contro la Roma ha fatto una buona partita, ma capiterà di doverlo tenere a riposo, c’è una componente emotiva e psicologica da considerare. Soulé sta facendo bene, ma in questo momento sto facendo altre scelte. Le scelte che faccio sono sempre in base alla partita, indipendentemente se un giocatore ha 18 anni oppure 35. Pogba? Al momento non è disponibile, se tutto procede nel migliore dei modi dalla prossima settimana inizierà a correre. È un giocatore molto importante per noi. Gatti sta procedendo bene e vediamo domani se farlo giocare, mentre Bonucci è a posto e da dopodomani sarà con la squadra e sarà a disposizione per la gara di Firenze. Rovella sta invece andando a Monza, abbiamo optato per questa scelta con la società per non interrompere il suo percorso».