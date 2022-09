Juventus, Allegri: “La Salernitana è una delle migliori per la lotta salvezza”

"La Salernitana è una della squadre migliori a livello di singoli e a livello di collettivo di quelle che si devono salvare. Quest'anno hanno fatto un buon lavoro e noi domani dobbiamo fare una partita tosta per raggiungere i tre punti. PSG? Dopo il 2-0 abbiamo fatto una buona partita. La cosa che non mi piace, però, è che la Juventus è diventata simpatica dopo che ha giocato bene sul 2-0. E questo non va bene. Domani abbiamo una partita importante da affrontare e dobbiamo creare i presupposti per vincere. E per farlo non bisogna essere simpatici e bellini. Come ho sempre detto ci mancano dei giocatori importanti. Avrei avuto la possibilità di fare più cambi, ma adesso bisogna arrivare fino al 13 novembre nelle migliori di classifica. Non possiamo rovinare tutto adesso. L'ottimismo che ha Elkann ce l'ho anche io. Ma se togliamo Pogba, Di Maria e Chiesa...noi dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo, ma non dobbiamo diventare simpatici e bellini, perché, altrimenti, mi arrabbio molto".