Juventus, Allegri: “La sconfitta contro il Sassuolo è meritata”

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo le parole del tecnico della Juventus Max Allegri: «Avremmo dovuto fare una partita diversa. Soprattutto il primo tempo non è stato bello. Nella prima frazione ci siamo mossi poco e attaccavamo poco la profondità. Poi avremmo potuto pareggiare la gara una volta in svantaggio, ma la sconfitta è meritata. Nella ripresa i cambi hanno portato a una reazione, anche se non sono bastati. Avremmo voluto e dovuto fare un balzo in avanti in classifica, avvicinandoci alle squadre milanesi, ma non è accaduto. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare perchè questa era una buona opportunità per accorciare ulteriormente la classifica. Dobbiamo migliorare l'approccio alla gara ed evitare disattenzioni nei momenti decisivi della partita».