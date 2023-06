Juventus, Allegri: “L’anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore”

Allegri ha poi fatto un bilancio della stagione e uno sguardo al prossimo anno: "A fine stagione facciamo sempre il punto. In stagioni vincenti e come questa c’è sempre da vedere quelli che sono stati gli errori fatti. A parte l’ultimo pezzo di stagione, la prima parte potevamo fare meglio. L’anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore. L'anno prossimo sarà sicuramente un anno diverso e bisogna aspettare domani sera per vedere dove giocheremo. Al momento sappiamo che domani finiamo e il 10 luglio riprenderemo ad allenarci con dei test".